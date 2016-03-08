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    «Халл» – «Арсенал». Смотреть онлайн

    Сегодня пройдет повторный матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сойдутся «Халл» и «Арсенал». В первой встрече представители Чемпионшипа и АПЛ не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью – 0:0. На этот раз в случае ничейного исхода команд ждет дополнительное время и пенальти.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2016 21:02
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