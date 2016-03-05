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    Пулис: «Попытаемся набрать так много очков, сколько «Вест Бромвич» еще никогда не набирал в АПЛ»

    Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис высказался относительно предстоящего матча 29-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». По словам специалиста, после успеха в среду манкунианцы приедут на встречу с полной уверенностью в себе.

    «Если нам удастся достичь 40-очковой отметки в ближайших матчах, то впоследствии попытаемся набрать так много очков, сколько «Вест Бромвич» еще никогда не набирал в английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» – сильная команда, располагающая рядом хороших игроков. Мы знаем, матч будет тяжелым», – сказал валлиец.

    Источник: Goal.com

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    05.03.2016 16:17
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