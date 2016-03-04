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    Гвардиола: «Очень жду матча с «Боруссией» из Дортмунда»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о своих ожиданиях от матча 25-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

    «Я очень жду этого матча, в Дортмунде всегда потрясающая атмосфера. Эта игра – одно из лучших противостояний в европейском футболе, и именно ради таких матчей люди становятся футболистами. Наша идея состоит в том, чтобы взять мяч и играть.

    Думаю, что игра будет зрелищной. Этот матч – реклама всего немецкого футбола», – сказал Гвардиола.

    Встреча «Боруссия» Д – «Бавария» состоится в субботу, 5 марта. Начало – в 20:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    04.03.2016 23:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 5 марта 2016, 06:01

      Мы за интригу в чемпе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 4 марта 2016, 23:30

      Многие ждут, матч обещает быть жарким!

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