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    Энрике: «Мы должны улучшить реализацию пенальти»

    Наставник "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в выездном матче 27-го тура испанской Примеры против столичного "Райо Вальекано" (5:1).

    "Приближаются решающие матчи. Через некоторое время мы увидим, чего заслуживаем и чего сможем добиться. "Барселону" трудно остановить, когда она в такой форме.

    Мы очень хорошо вошли в игру, создали много моментов. В этом матче я не увидел ничего, что бы помешало нам победить. Мы должны улучшить реализацию пенальти, но это далеко не ключевой фактор", — сказал он.

    Источник: AS

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    04.03.2016 06:27
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