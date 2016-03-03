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    Велозу: «Динамо» не предлагало мне продлить контракт»

    Португальский полузащитник киевского "Динамо" Мигель Велозу заявил, что клуб не предлагал ему продлить контракт, который истекает летом.

    "Я ничего об этом не знаю. Мой контракт с "Динамо" заканчивается в июне. До этого времени я планирую всеми силами помогать команде и выполнять все обязательства по соглашению. А что будет потом, я не знаю. Никто из "Динамо" не говорил со мной относительно продления контракта или подписания нового. Что касается "Валенсии", на данный момент мне ничего не известно об этом варианте", — приводит слова Велозу "Комсомольская Правда в Украине".

    29-летний Велозу выступает за "Динамо" с 2012 года, провел за клуб 118 матчей и забил 14 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 20:47
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