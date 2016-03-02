Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» интересуется Джанером

    "Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "Фенербахче" Джанеру Эркину, сообщает Turkish Football.

    Представители "Ливерпуля" побывали на матче между "Фенербахче" и "Бешикташем" и остались довольны игрой Джанера. Возможно, "Ливерпуль" попытается подписать игрока в летнее трансферное окно, когда у него закончится контракт с клубом. Джанер известен своими выступлениями за ЦСКА.

    27-летний Джанер выступает за "Фенербахче" с 2010 года, провел за клуб 207 матчей и забил 16 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2016 18:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11