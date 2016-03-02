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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 80 миллионов за Игуаина

    "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Наполи" Гонсало Игуаину.

    Английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 80 миллионов евро. Видеть футболиста в "МЮ" хочет возможный будущий наставник клуба Жозе Моуринью.

    Впрочем, купить игрока будет непросто, так как "Наполи" не хочет его продавать. Сумма отступных в контракте 28-летнего Игуаина составляет 94,5 миллионов евро. В этом сезоне на счету игрока 27 голов в 34 матчах.

    Источник: Goal.com

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    02.03.2016 12:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 марта 2016, 01:04

      не нужен нам Игуаин,завязывайте с дешевыми утками!!!молодежь всегда решала и будет решать!!!лишь бы шанс давали)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 2 марта 2016, 20:57

      Ни дня без новой покупки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Marchen 2 марта 2016, 17:01

      купите всех

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 2 марта 2016, 15:55

      Чё то "Манчестер Юнайтед" за любого готов заплатить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков 2 марта 2016, 15:15

      Неужели у Ван Гала появились мозги

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 2 марта 2016, 14:21

      Игуаин же карьеру прошлой весной завершил

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen > kniazevski 2 марта 2016, 16:58

      интервью перед матчем с Днепром в прошлогодней ЛЕ почитай)

      0
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      Рейтинг: -130

      калач > kniazevski 2 марта 2016, 17:01

      Вы чтото путаете.
      ""Я завершу карьеру,если мы не пройдем Днепр" - сказал Игуаин после первого матча в Неаполе"

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