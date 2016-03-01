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    Ван Гаал: «СМИ должны оставить Рэшфорда в мире и покое»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал попросил журналистов не преследовать молодого нападающего Маркуса Рэшфорда. Напомним, на прошлой неделе Рэшфорд дебютировал в Лиге Европы и в АПЛ, отметившись дублями в ворота "Мидтьюлланда" (5:1) и "Арсенала" (3:2).

    "Во-первых, я думаю, что СМИ должны оставить его в мире и покое. Если вы будете дежурить у него под домом и тому подобное, то вряд ли это пойдет на пользу 18-летнему мальчишке.

    Дайте ему времени побыть 18-летним, и мы тоже будем с ним обращаться соответствующим образом. Хотя он очень скромный парень, так что я не думаю, что будут какие-то проблемы.

    Конечно, если ты получаешь столько внимания от прессы, то все может пойти другим путем, но я верю, что он не станет витать в облаках", – сказал ван Гаал.

    Источник: talkSPORT

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    01.03.2016 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 марта 2016, 23:06

      "СМИ должны оставить его в мире и покое." Ага,помечтай))Это стандартно,стоит кому нибудь блеснуть и всё...он главная тема для статей!Зачем оставлять в покое такой лакомый новостной кусок?)))

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