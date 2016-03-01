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    «Атлетико» - «Реал Сосьедад». Смотреть онлайн

    1 марта в рамках 27-го тура чемпионата Испании сыграют "Атлетико" и "Реал Сосьедад". Футболисты столичного клуба сыграют против середняка Примеры, который настроен отобрать очки у "матрасников".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Реал Сосьедад". Начало в 23:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2016 22:00
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