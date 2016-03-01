«Ганновер» - «Вольфсбург». Смотреть онлайн

1 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии сыграют "Ганновер" и "Вольфсбург". Вице-чемпионы страны отправятся в гости к последней команде турнирной таблицы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ганновер" - "Вольфсбург". Начало в 22:00. Не пропустите!