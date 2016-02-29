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    Сафарьян: «В УЕФА на первом месте футбол, на втором – коммерческая выгода. В ФИФА все наоборот»

    Заместитель председателя Федерации футбола Беларусии Сергей Сафарьян рассказал, как проходил процесс выбора нового президента ФИФА. Напомним, данный пост занял бывший генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.

    "Мы думали, что процесс голосования затянется еще больше и, возможно, не ограничится даже двумя турами. В паузах между ними проводили переговоры, пытались договориться с представителями других ассоциаций по поводу проведения товарищеских матчей, а также агитировали за кандидата, которого мы поддерживаем. Впрочем, много аргументов приводить не пришлось.

    Мы работали с Инфантино и знаем, что это за человек. Представители других конфедераций завидуют членам УЕФА в плане отношений с национальными ассоциациями. В УЕФА на первом месте футбол, а на втором – коммерческая выгода. В ФИФА в последнее время было по-другому. Уверен, команда Джанни сумеет разобраться в распределении финансовых потоков в ФИФА", – отметил Сафарьян.

    Источник: Pressball

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    29.02.2016 11:25
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