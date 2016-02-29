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    Венгер: «Рэшфорд по-настоящему впечатлил меня»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения лондонского клуба в матче 27-го тура АПЛ от "Манчестер Юнайтед" (2:3) выделил в составе соперника нападающего Маркуса Рэшфорда. Отметим, что в этой встрече 18-летний англичанин сделал дубль и отдал голевую передачу.

    "На поле у "Манчестер Юнайтед" действовали футболисты, за которых были заплачены огромные деньги: начиная от Де Хеа и заканчивая Депаем. Но меня по-настоящему впечатлил Рэшфорд. Меня поразил его интеллект, движение по полю – все это было превосходным", – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    29.02.2016 08:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 февраля 2016, 09:53

      В этой игре, я думаю, Рэшфорд удивил многих.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > russkiisergei 29 февраля 2016, 14:06

      Одно дело забивать Датскому Митьюлонду,а другое Арсеналу!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > russkiisergei 1 марта 2016, 18:37

      Судя по твоему стилю высказываний твой уровень образования закончился в первом классе. Соответственно мозг начал атрофироваться и словарный запас поскуднел.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > russkiisergei 3 марта 2016, 00:33

      Тебя обидели бедного,может тебе бабы не дают,раз ты такой вспыльчивый.Знаток футболы от Бога наверное!

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 29 февраля 2016, 09:20

      Меня впечатляет только одно. Из года в год Венгер пытается вскарабкаться на первое место. И вот когда оно совсем близко, он вместе со своей командой начинает упорно сливать всё ранее достигнутое. Своего рода, футбольный мазохизм. В этом плане Арсенал напоминает мне Локомотив. Возможно это устраивает руководство клуба и оно получает от этого удовольствие. Ну тогда Венгер - это то, что надо. Но одно ясно - в этом году, как и в последующем Арсеналу чемпионом не быть.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > neveldomha 29 февраля 2016, 10:42

      Да это все печально, хватило на первый тайм игры с Барсой и все,приуныли чет(

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