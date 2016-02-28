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    Семшов: «Зенит» и «Бенфика» будут биться на «Петровском» до последней секунды»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о перспективах "Зенита" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики", который состоится 9 марта в Санкт-Петербурге.

    "Двухматчевые противостояния тем и интересны, что после первого поединка почти никогда ничего не ясно. Если, конечно, игра не завершилась со счетом (4:0). Тем более, речь идет о Лиге чемпионов, где мотивация у игроков – запредельная. Конечно, всем нам очень бы хотелось, чтобы “Зенит" прошел дальше, ведь это последняя надежда России в еврокубках. Но у игроков "Бенфики" по этому поводу наверняка есть свои мысли и желания… Не сомневаюсь, битва на "Петровском" будет из разряда тех, что идут до последней секунды.

    Будет ли главным дальше при жеребьевке не попасть на "Барселону"? Конечно! Даже "Реал" с "Баварией" в сравнении с каталонцами выглядят неплохими вариантами", - отметил Семшов.

    Источник: Спортфакт

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    28.02.2016 12:59
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