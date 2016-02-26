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    Коломейцев: «Если «Локомотив» будет каждую игру проводить также, как с «Фенербахче», ему многое светит»

    Полузащитник московского "Локомотива" Александр Коломейцев выразил мнение, что, несмотря на вылет из турнира, железнодорожники показали хорошую игру в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (1:1).

    "Обидно. Мы играли хорошо, были моменты, соперник позволял. Я могу сказать, что мы на второй гол наиграли, а в итоге пропустили непонятный гол. Так что обидно. Было понятно, что три мяча за несколько минут очень трудно забить.

    Если мы будем на каждую игру с такой же самоотдачей выходить, то я думаю, что нам многое светит. По этой игре никто из "Фенербахче" не запомнился, потому что мы не дали ничего создать. Мы хорошо сыграли в обороне", - отметил Коломейцев.

    Источник: Р-Спорт

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    26.02.2016 12:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 февраля 2016, 16:09

      Не смеши, турки изначально построили игру от обороны и ждали своего момента,
      они просто тупо отдали инициативу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      саша кул 26 февраля 2016, 13:54

      лутше бы вы хуево сыграли но прошли дальше а то анжи тоже весело посмотреть а в таблицу заглянеш так ну их на

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 февраля 2016, 12:38

      ФНЛ им с краснодЫром светит за такую игру

      -3
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Nerlinger 26 февраля 2016, 12:41

      Да цыску натянем, легко!

      0
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