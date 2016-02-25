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    Ярмоленко: «Я должен был играть с Агуэро и не уследил»

    Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:3).

    "Конечно, тут разочарование. Пришел полный стадион. Не удалось показать тот футбол, в который договаривались играть. Особенно первый тайм. Второй тайм получше, а в первом совсем плохо было.

    Возможно, перегорели, может, перенервничали – тяжело по горячим следам что-то говорить… Завтра во всем разберемся. Наверное, первый пропущенный мяч повлиял. В нем еще моя вина есть, потому что я должен был играть с Агуэро – не уследил… В принципе, я думаю, первый мяч немножко нас надломил психологически.

    Силы, в принципе, были. Мы понимали, что пришел полный стадион и не хотели разочаровывать зрителей. Нужно было исправлять ситуацию. Конечно, плохо, что в конце пропустили третий мяч.

    Нужно быть реалистами: конечно, нам будет тяжело пройти дальше, но поедем и будем играть, стараться показывать тот футбол, который требует от нас тренерский штаб", – сказал Ярмоленко после игры.

    Источник: Football.ua

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    25.02.2016 01:15
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