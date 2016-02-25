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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл киевское «Динамо»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одержал победу над киевским "Динамо" – 3:1. На голы Серхио Агуэро и Давида Силвы, забитые в первом тайме, динамовцы ответили точным ударом Виталия Буяльского в начале второй половины игры, а в концовке окончательный счет установил Яя Туре.

    Ответная встреча этих команд состоится 15 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Динамо (Украина) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Агуэро, 15; 0:2 – Силва, 40; 1:2 – Буяльский, 59; 1:3 – Туре, 90

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2016 00:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 февраля 2016, 08:51

      какелов обыграли)))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 25 февраля 2016, 06:53

      Это две несоизмеримо разные команды, результат закономерен. Пусть еще спасибо скажут, что Ман Сите не особенно старался, а то бы счет мог быть совсем разгромным.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 25 февраля 2016, 06:13

      Ну и отлично,нет больше таких друзей нет и спорта

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 01:59

      Кто-то ожидал иного?

      2
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 25 февраля 2016, 01:04

      Так это же плохо! Ребята из несуществующего, так сказать, государства, играли очень неплохо. Даже предводителя хунты Потрошенко волноваться заставили. Только он, предводитель этот, притворялся. Это он приказал футболистам уступить команде из, так называемой, Англии.

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > Зенит 2015 25 февраля 2016, 09:07

      Да ладно, Петька всю игру радостно в ладоши хлопал, даже когда англичашки забивали)))

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