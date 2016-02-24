Пресс-атташе «Фенербахче»: «Ни один болельщик из Турции не приедет в Москву»

да при чём тут визовый режим?всё в футболе решается.просто самим туркам указива от их правительства была-"не ехать" и обставить это так что Россия виновата-визы не даёт.какие же мелочные,Суворова на них нет
Болельщики "Фенербахче" не поедут на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива". Об этом заявил пресс-атташе турецкого клуба Некати Мете.
"Ни один болельщик из Турции не приедет в Москву на матч. На сегодняшний день у меня такая информация. Это связано с визовыми проблемами. Возможно, "Фенербахче" поддержат турки, живущие в Москве, но я не могу знать этого наверняка", – сказал Мете.