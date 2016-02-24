Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пресс-атташе «Фенербахче»: «Ни один болельщик из Турции не приедет в Москву»

    Болельщики "Фенербахче" не поедут на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива". Об этом заявил пресс-атташе турецкого клуба Некати Мете.

    "Ни один болельщик из Турции не приедет в Москву на матч. На сегодняшний день у меня такая информация. Это связано с визовыми проблемами. Возможно, "Фенербахче" поддержат турки, живущие в Москве, но я не могу знать этого наверняка", – сказал Мете.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2016 20:09
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 февраля 2016, 04:35

      да при чём тут визовый режим?всё в футболе решается.просто самим туркам указива от их правительства была-"не ехать" и обставить это так что Россия виновата-визы не даёт.какие же мелочные,Суворова на них нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 февраля 2016, 23:48

      Осталось дело за малым - 3:0 выиграть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 24 февраля 2016, 21:36

      бля дебила , написано же
      Это связано с визовыми проблемами.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 21:34

      И это разумно, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 24 февраля 2016, 21:05

      Ссыкуны

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 24 февраля 2016, 20:51

      Я бы тоже не поехал в ту страну, в чьих граждан я камни кидал. P.S И самолет сбил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 24 февраля 2016, 20:42

      Ну и слава богу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11