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    Ребров: «Мы не можем рисковать здоровьем Ярмоленко»

    Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал о состоянии своих подопечных перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

    "Все ребята здоровы и рвутся в бой, в том числе и Андрей Ярмоленко. Это очень важный для нас игрок, но мы не можем рисковать его здоровьем. Если он не будет готов на сто процентов, то мы должны помнить, что противостояние с "Манчестер Сити" состоит из двух матчей. Что касается Жуниора Мораеса, который получил повреждение на сборе, то сейчас он полностью здоров и готовится наравне со всеми", – сказал Ребров.

    Также наставник украинской команды поделился своим мнением о сопернике.

    "Сити" забил больше всех в Премьер-лиге, и последние поражения ни о чем не говорят. Их подбор игроков, даже с учетом травмированных, позволяет рассчитывать на самые высокие результаты. В "Сити" все исполнители высочайшего уровня. Не имеет значения, в каком состоянии они на внутренней арене, ведь Лига чемпионов – совершенно другой турнир. Тем более что на примере субботнего кубкового матча мы увидели их приоритеты".

    Кроме того, Ребров выделил нескольких игроков "Манчестер Сити".

    "Мы разобрали сильные и слабые стороны соперников. Знаем, насколько у них большой потенциал в атаке с такими игроками, как Давид Силва, Рахим Стерлинг или Серхио Агуэро, который сейчас стоит чуть ли не половины команды. С возвращением Венсана Компани значительно укрепилась и защитная линия. Но есть у "Сити" и недостатки, на которые мы указали игрокам. Надеюсь, они воспользуются этими знаниями".

    Источник: УЕФА

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    24.02.2016 19:14
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