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    Черевченко: «Ради Лиги Европы приходится форсировать подготовку»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что зимний перерыв в чемпионате России создает проблемы российским командам, которые участвуют в еврокубках.

    "Подрывает ли продолжительная зимняя пауза в чемпионате России нашу конкурентоспособность в еврокубках? Конечно, подрывает – такая большая пауза. Есть контрольные игры, но нет такого накала, как в чемпионате. Это большая проблема. Все-таки между официальными играми и товарищескими – большая разница. Как решаем? Форсируем подготовку.

    Первое место в группе в борьбе со "Спортингом" и "Бешикташем"? Это, конечно, очень приличный результат для команды. Выйти из такой группы с первого места считалось бы хорошим результатов для любого клуба.

    По силам ли "Локомотиву" выигрывать Лигу Европы? Скажу лишь, что мы стремимся к этому. Футбольная жизнь настолько короткая, что хочется оставить свой след. Завоеванный трофей – это престиж клуба. Когда поднимаешь кубок над головой – это всегда здорово", – сказал Черевченко.

    Напомним, что 25 февраля "Локомотиву" предстоит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". В первом матче железнодорожники уступили на выезде со счетом 0:2.

    Источник: УЕФА

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    24.02.2016 13:49
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