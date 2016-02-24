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    Лам: «Счет 2:2 нас устраивает»

    Защитник мюнхенской "Баварии" Филипп Лам признал, что его команда допустила несколько ошибок, из-за которых "Ювентус" смог спастись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2).

    "Лига чемпионов — вот кто сегодня победил. Футбольные болельщики увидели яркий матч, наполненный событиями. Счет 2:2 нас устраивает. Это хороший задел перед ответной встречей.

    "Ювентус" — отличная команда. Наши собственные ошибки позволили им спасти матч, но мы можем быть довольны первыми 60 минутами матча", – сказал капитан мюнхенцев.

    Источник: ФК «Бавария»

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    24.02.2016 07:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 24 февраля 2016, 11:42

      Конечно устраивает, учитывая, что оба гола в ворота Юве с нарушениями забиты

      -1
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      Рейтинг: +84

      bw17 24 февраля 2016, 11:30

      Ответная игра через месяц. За это время много воды утечёт.. Желаю Юве победы и хочу чтоб его удар похоронил Баварию в Мюнхене.. ))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 февраля 2016, 10:24

      "Лига чемпионов — вот кто сегодня победил"....отличный ответ!Действительно,было классно!

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