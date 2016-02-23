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    Харт: «Нас ждет тяжелое противостояние в Киеве»

    Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт оценил шансы своей команды в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с киевским "Динамо". По словам голкипера, ему и его одноклубникам будет очень непросто в Киеве.

    "Зависит от того, как посмотреть на ситуацию. Соперник может быть хорошо отдохнувшим, а может быть далеким от идеальной формы, учитывая паузу в чемпионате Украины. Все это станет понятно только после игры.

    Сейчас "Динамо" явно на подъеме. Киевляне вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и хорошо зарекомендовали себя в Европе. Поэтому нас ждет тяжелое противостояние. Особенно сложным будет поединок на выезде", — сказал англичанин.

    Источник: УЕФА

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    23.02.2016 12:51
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Шкртел 23 февраля 2016, 15:52

      Удачи ДК!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 23 февраля 2016, 13:26

      Желаю "МС" (впервые в жизни) удачи! Удачи, ибо Киев и все, что с ним связано, я ненавижу после их геноцида в отношении ДНР и ЛНР.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2016, 13:13

      Всё верно...будет битва!

      0
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