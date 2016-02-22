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    Каранка: «Черышев – потрясающий талант! Но в «Реале» таких «потрясающих» много»

    Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка поделился мнением о переходе полузащитника "Реала" Дениса Черышева на правах аренды в "Валенсию".

    – Вы прекрасно знакомы с возможностями Дениса Черышева. Зидан правильно поступил, согласившись отдать россиянина в аренду в "Валенсию"?

    – Конечно! Но не потому что Денис плохой игрок. Наоборот, Черышев – потрясающий талант! Только вот проблема в том, что в "Реале" таких "потрясающих"… Ну не то чтобы десятки. Но много, сами понимаете. Конкурировать с Роналду, Бэйлом, Хесе, Хамесом, Иско почти невозможно. Любому футболисту, не только Денису.

    В свое время я много общался с Черышевым и прекрасно знаю, как сильно он мечтает играть в футбол. Денису безразличны понты, он не хочет рассказывать всем: "Я тренируюсь вместе с Криштиану!". Он хочет рассказывать всем, что выходит на поле, приносит команде пользу. Сейчас он делает это в "Валенсии". Так, пожалуй, лучше для всех.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2016 15:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      jinhae 22 февраля 2016, 23:24

      жаль что хесе после травмы всетаки подсдал.. по прошлому сезону думал зажжот по настоящему

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 22 февраля 2016, 16:06

      Кто такой Черышев ?

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