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    Хиддинк: «Те, кто кидал монеты на поле, будут наказаны»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк раскритиковал болельщиков своей команды, которые после пропущенного от "Манчестер Сити" гола бросили на поле монеты.

    "Мне сообщили об этом, и факты говорят сами за себя. Футбольный клуб "Челси" категорически осуждает подобное поведение и предпримет все необходимые меры. Эти люди не должны проходить на стадионы.

    Мы осуждаем подобное идиотское и опасное для окружающих поведение. Если нам удастся найти виновных, им будет закрыт доступ на "Стэмфорд Бридж". Стоит также отметить, что это уголовное преступление, и мы окажем полиции всю необходимую поддержку, чтобы совершившие это люди понесли соответствующее наказание", — цитируют Хиддинка в пресс-службе "Челси".

    Напомним, что в итоге встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу синих.

    Источник: ФК «Челси»

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    22.02.2016 11:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 22 февраля 2016, 13:25

      Че не понятного,на трансфер скидываются)))

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