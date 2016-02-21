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    Пеллегрини: «У нас шесть игроков в лазарете, такой состав был вынужденным»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини прокомментировал крупное поражение в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Челси" (1:5).

    "В первом тайме мы играли замечательно, однако проиграли встречу в стартовую пятиминутку второй половины. "Челси" воспользовался своим шансами в контратаке и при стандартах.

    Такой состав был вынужденным, ведь остальные футболисты испытывают проблемы со здоровьем, а играть в другой день у нас также не было возможности. Отлично понимали, что продолжить борьбу в кубке будет невероятно сложно, но другого выхода у нас не было.

    Играть в субботу для нас было бы предпочтительнее. Потом мы будем представлять Англию в Лиге чемпионов. Шестеро наших игроков в лазарете, и подвергаться риску мы более не можем.

    "Челси" одержал победу, так как это очень хорошая команда", – сказал Пеллегрини.

    Источник: BBC

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    21.02.2016 22:57
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