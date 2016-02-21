Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» готов продлить соглашение с Льорисом

    "Тоттенхэм" планирует предложить продлить соглашение голкиперу Уго Льорису. Француз готов пойти на этот шаг исключительно в случае попадания лондонского клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон. На сегодняшний день заработная плата 29-летнего вратаря составляет 100 000 евро в неделю. Если игрок согласится на пролонгацию контракта, его оклад будет повышен на 20 000, а сам он будет связан трудовыми обязательствами со "шпорами" до 2020-го года

    В нынешнем сезоне Льорис сыграл в 25-ти поединках и пропустил 19 голов. "Тоттенхэм" после 26-ти туров АПЛ располагается на второй строчке таблицы.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2016 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 22 февраля 2016, 12:31

      Льорис красавец..!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11