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    Туран: «Всегда хотел играть ни за «Челси», ни за «МЮ», а за «Барселону»

    Полузащитник "Барселоны" Арда Туран, перешедший в стан сине-гранатовых из "Атлетико", заявил, что не рассматривал других вариантов когда покидал "матрасников" и всегда хотел играть за каталонцев.

    "Я всегда мечтал играть за "Барселону". Ни за "Челси", ни за "Манчестер Юнайтед", а за "Барселону". Надеялся, что однажды я сыграю за "Барсу", стану частью этой команды.

    Благодаря господу мои мечты воплотились реальность. И сейчас я наслаждаюсь игрой за одну из лучших в мире команд. Я испытываю меньше давления при игре за "Барселону", в "Атлетико" было иначе. Мне не нужно ничего и никому доказывать", - сказал Туран.

    Источник: Goal.com

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    21.02.2016 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 21 февраля 2016, 19:13

      Отлично сказал! "Мне не надо ни чего ни кому доказывать" Мол перешел в одну из лучших команд можно и раслабиться! Вообще не понял человека, ни Челси ни МЮ, а если летом его продадут в тот же МЮ или Челси, что он будет говорить? Что всегда мечтал играть за эти гранды, а в Барсе ему было плохо! Мне так нравятся футболисты такие сука ублюдки и вруны!

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > evgeniykaras 21 февраля 2016, 22:44

      согласен

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