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    Оскар: «У меня нет желания покидать Европу и переезжать в Китай»

    Полузащитник лондонского "Челси" Оскар рассказал о том, что в зимнее трансферное окно ему пришлось отвергнуть несколько предложений от китайских клубов. По информации источника, 24-летнего бразильца пытался заполучить "Цзянсу Сунин", ряды которого в январе пополнили соотечественники Оскара хавбеки Рамирес и Алекс Тейшейра. Китайский клуб предлагал за полузащитника 58 миллионов евро.

    "Конечно, я был расстроен уходом Рамиреса, ведь мы друзья, родом из одной страны, говорим на одном языке, всегда помогали друг другу. Но это хороший переход для него.

    К моей персоне также был определенный интерес, но у меня нет желания покидать Европу. Переезд в Китай стал бы для меня слишком большой переменой и пошел бы наперерез всей моей карьере, всему тому, чего я успел достичь к этому моменту.

    "Челси" - фантастический, большой клуб, а я все еще молод. Мне всего 24 года и вся моя футбольная карьера впереди", - сказал Оскар.

    Источник: Goal.com

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    21.02.2016 17:13
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