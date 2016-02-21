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    Хиддинк: «Манчестер Сити» не допустит череды поражений, так что будем начеку»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити".

    "В последних матчах им немного не везло, но сильные команды всегда собираются и дают бой. Сильные команды не допускают череды поражений, так что мы будем начеку.

    Если посмотреть, как играет "Ман Сити", то становится понятно, что у них есть футболисты, предпочитающие играть накоротке, и это может быть опасно. Когда они полностью владеют мячом, они легко переигрывают соперника.

    У нас вряд ли будут изменения, потому что мы очень серьезно подходим к каждому матчу. Мы серьезно относимся к Кубку Англии. Посмотрим, что будет в воскресенье, мы серьезно относимся и к своей игре, и к противнику", - сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.02.2016 09:29
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