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    Главный редактор «Эха Москвы»: «Бездарную игру «Локомотив» перекрыл политическим скандалом»

    Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире радиостанции сообщил, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов стал пешкой внутриклубной политики.

    "Мне говорили о том, что это сделала Ольга Смородская, что это он (Дмитрий Тарасов) не сам решил. Мне не LifeNews говорил, у меня есть люди в клубе. Говорили, что это был абсолютно политический жест для решения каких-то внутренних проблем клуба, которых я не понимаю, для привлечения внимания.

    Прав Вася Уткин, что все говорят о майке и забыли, как бездарно "Локомотив" проиграл этот матч. Решили перекрыть политическим скандалом. Ничего, кроме жалости, у меня это не вызывает", – заявил Венедиктов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    21.02.2016 07:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 21 февраля 2016, 13:25

      Я ожидал, что этот вождь кудрявых карбонариев начнёт распространять феньку о том, что приказ о демонстрации майки с портретом Путина на матче еврокубков поступил лично от злого Путина. При этом приказ сопровождался матерными угрозами в адрес вечных карбонариев.

      0
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      Рейтинг: +30

      Владимир Владимирович 21 февраля 2016, 13:19

      этому ур..ду лучше рот свой закрыть..лучше пусть на лбу себе напишет"я шарли"

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2016, 12:19

      Как и вся страна.
      Конкуренции не выдерживаем, проигрываем где только возможно и все это пытаемся прикрыть войнами и провокациями и скандалами.
      Смородской есть у кого поучится.

      0
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      Рейтинг: +189

      Непутриот > kykyi 21 февраля 2016, 13:06

      kykyi! Тыщу раз прав!!!

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 21 февраля 2016, 10:13

      Эхо Москвы,жирный Уткин это твари и пятая колонна в России

      -1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 21 февраля 2016, 10:10

      Вот именно !

      -3
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