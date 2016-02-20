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    Пресс-служба «Локомотива»: «Тарасов? Если проблем нет, то их нужно придумать»

    Пресс-служба "Локомотива" прокомментировала ситуацию с полузащитником Дмитрием Тарасовым, который после матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" продемонстрировал майку с изображением президента России Владимиром Путиным.

    "К сожалению, поступок Дмитрия Тарасова повлек за собой вредные инсинуации. В информационном поле появляются абсурдные, не соответствующие действительности сведения. Эта кампания не имеет отношения к футболу и, очевидно, связана с технологиями в шоу-бизнесе.

    Тему подхватывают, намекают на "какие-то внутренние проблемы клуба". Однако клуб осуществляет привычную деятельность, в том числе на трансферном рынке. Не так давно произошел рекордный трансфер в истории "Локомотива" – с выгодой продан игрок в английскую Премьер-лигу. И взамен приобретен другой молодой форвард, который намерен сделать здесь шаг вперед. Мы не понимаем, о каких проблемах идет речь. Ну а если проблем нет, то их нужно создать, придумать. Как раз накануне ответственного матча", – говорится в сообщении.

    Источник: ТАСС

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    20.02.2016 20:13
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