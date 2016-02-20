Панюков: «С своим будущим определюсь весной»

Нападающий "Атлантаса" Андрей Панюков, проводящий нынешний сезон в аренде в "Аяччо", рассказал, что весной он должен определиться с местом продолжения карьеры. Напомним, ранее в прессе появилась информация, что в услугах 21-летнего игрока заинтересован его бывший клуб "Динамо".

"Доиграю до мая, а там посмотрим. Созваниваемся с Сарсанией, обсуждаем эту тему периодически. Говорит: "Андрюсик, не переживай, доигрывай. В мае будешь знать, куда, что, как". Весной появится определенность насчет будущего клуба", – отметил Панюков.