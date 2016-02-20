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    «Интер» – «Сампдория». Онлайн-трансляция

    Сегодня в поединке 26-го тура Серии А "Интер" будет принимать "Сампдорию". Миланцы, несмотря на невнятные результаты в последних играх, продолжают вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Команда из Генуи находится рядом с зоной вылета и три очка помогут ей на некоторое время вздохнуть спокойно. Ждем захватывающего и интересного матча!

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Интер" – "Сампдория". Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2016 23:05
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