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    Глава профсоюза футболистов: «Тарасова на данный момент никто не штрафовал»

    Глава профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов не получал никаких штрафов.

    "Насколько я знаю, на 100 процентов верна информация, что Дмитрия Тарасова на данный момент никто не штрафовал. Мы общаемся с его представителями.

    Будет ли "Локомотив" наказывать игрока в дальнейшем? "Локомотив" будет ждать решения УЕФА. Если клуб будет наказан, то он может предпринять какие-то действия в отношении футболиста", - проинформировал Зотов.

    Напомним, что Тарасов сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Данный поступок футболиста может повлечь за собой санкции со стороны УЕФА по отношению к клубу и самому игроку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2016 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 февраля 2016, 17:39

      Они его оштрафовали, а потом деньги отдали)))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:28

      Щекотливая ситуация, ага, штрафануть Тарасова, значит открыто не уважать сами знаете Кого.

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