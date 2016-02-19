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    Ловчев: «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар», по сути, даже не имели голевых моментов. Это – провал»

    Известный эксперт Евгений Ловчев подвел итог выступлению российских клубов на неделе в еврокубках. Напомним, что в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" в Стамбуле уступил "Фенербахче" (0:2), "Краснодар" в Праге проиграл местной "Спарте" (0:1), а "Зенит" потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде против "Бенфики" (0:1).

    "Если говорить в целом о выступлении наших клубов на стадии плей-офф. Три поражения, ноль забитых, четыре пропущенных в сумме гола. Не могу сказать, что это провал – надо дождаться ответных матчей, но тенденция настораживающая. Есть в целом проблема подготовки, которую не решает переход на осень-весну, есть частная проблема гола – не скажешь же, что наши команды имели много моментов и нефарт не позволил их реализовать. Голевых моментов, по сути, не было ни у одной из наших команд. Вот уже это – провал", - заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.02.2016 16:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 20 февраля 2016, 14:52

      Дома, наши их разделают по полной!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 19 февраля 2016, 20:05

      Да-обделались по-полной...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 февраля 2016, 17:58

      Как у Спартака В 1976 г.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 февраля 2016, 17:47

      Иностранцев гнать надо. Халк сука!

      -1
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