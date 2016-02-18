«Гранада» отказалась продавать нигерийского форварда в «Спартак»

Форвард "Гранады" Исаак Саксесс попал в сферу интересов столичного "Спартака". Клубы уже провели первичные переговоры, сообщает Granadacf Ideal. Москвичи готовы выложить за 20-летнего нападающего 12 миллионов евро. Эта сумма не устроила испанскую сторону.

Напомним, что Саксесс является чемпионом мира среди юношей в составе сборной Нигерии. В текущем розыгрыша испанского чемпионата он сыграл в 22 матчах, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.