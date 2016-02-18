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    «Гранада» отказалась продавать нигерийского форварда в «Спартак»

    Форвард "Гранады" Исаак Саксесс попал в сферу интересов столичного "Спартака". Клубы уже провели первичные переговоры, сообщает Granadacf Ideal. Москвичи готовы выложить за 20-летнего нападающего 12 миллионов евро. Эта сумма не устроила испанскую сторону.

    Напомним, что Саксесс является чемпионом мира среди юношей в составе сборной Нигерии. В текущем розыгрыша испанского чемпионата он сыграл в 22 матчах, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 10:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 14:57

      Исаак? Туда же где и Аарон, ага! В конюшню!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 февраля 2016, 13:44

      просмотрел ведущие спортпорталы, данная информация выдумана.
      Он просто перейдет в Уотфорд. Вот и все.))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 февраля 2016, 12:25

      посмотрел нарезку, средненький игрочек.
      Это был вброс от коней или бомжей.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni 18 февраля 2016, 12:09

      Беда!! Создается такое впечатление, что от предложений Спартака начинают шарахаться как от чумы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > zeni 18 февраля 2016, 14:59

      Доверчивый ты наш, ага.

      -1
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      Рейтинг: +12

      bartalameo 18 февраля 2016, 11:48

      результативный форвард

      -1
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