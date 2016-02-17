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    Кройфф: «Пенальти Месси взволновал меня»

    Бывший главный тренер "Барселоны" Йохан Кройфф прокомментировал розыгрыш пенальти Лионелем Месси и Луисом Суаресом в матче 24-го тура Примеры против "Сельты" (6:1).

    "Как это может быть проявлением неуважения? В мое время о таком и подумать не могли – в этом же нет никакого смысла. Это футбол, развлечение, игра. Месси так и поступает: он получает удовольствие и развлекает людей.

    О каком неуважении можно говорить, если "Сельта" так хорошо играла? Настоящая глупость состоит в том, чтобы не признавать того факта, что "Сельта" провела отличный матч. Браво был одним из лучших на поле, он спас свою команду от двух или трех голов, и для "Барселоны" все не было так уж легко.

    Поступок Месси взволновал меня", – сказал Кройфф.

    Также голландец вспомнил аналогичный розыгрыш пенальти в своем исполнении.

    "Все были удивлены. Судья подошел ко мне и спросил: "А так можно?". Конечно, можно. Что запрещенного я сделал?".

    Источник: Marca

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    17.02.2016 21:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3

      joooc 18 февраля 2016, 00:09

      А так можно? Полнейший бред как адм сайта так и этого клоуна кройффа

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 23:35

      Всё правильно сказал и судеек поддел, ага.

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 17 февраля 2016, 23:24

      Судья подошел ко мне и спросил: "А так можно?"
      выпал в этом моменте :D

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 февраля 2016, 23:03

      Все верно,в первую очередь футбол шоу,а не игра правильных пацанов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2016, 22:34

      здоровья Йохану

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 17 февраля 2016, 22:16

      Все верно и по делу сказал Летучий Голландец.

      3
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