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    Свищев: «УЕФА примет решение по Тарасову»

    Председатель комитета госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев раскритиковал поступок полузащитника"Локомотива" Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

    "Это, конечно, было неуместно. Зачем было провоцировать болельщиков не в самой лучшей и дружественной ситуации? Какой смысл это было делать?

    Я думаю, УЕФА примет решение. У них несколько вариантов наказаний существует. Но правильно сказали некоторые любители и знатоки футбола, что лучше надо играть, а не провоцировать футбольных болельщиков своими непродуманными действиями. Не надо заниматься политикой", - сказал Свищев.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2016 11:27
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