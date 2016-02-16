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    «Волга» лишилась шести очков из-за «дела Асильдарова»

    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза снял с нижегородской "Волги" шесть очков. Такие санкции вызваны тем, что клуб не исполнил решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне TAS 2013/A/3271 (иск бывшего игрока команды Шамиля Асильдарова).

    До оглашения решения КДК РФС в активе волжан было 29 очков и 13-е место, однако сейчас у "Волги" 23 балла и всего лишь 18-я позиция.

    Источник: РФС

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    16.02.2016 17:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 февраля 2016, 23:32

      Если вылетят во второй дивизион,могут списать на "Дело Асильдарова"...лишили 6 очков,их и не хватило...готовая отмазка) Но врят ли они вылетят...)

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 18:04

      Говорил и повторю: не надо никогда и ничего брать из Анжи. Выйдет боком, ага.

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Aztec58 16 февраля 2016, 18:59

      Виллиан в Челси ушёл и тоже боком? Бред не неси!

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