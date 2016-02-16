«Волга» лишилась шести очков из-за «дела Асильдарова»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза снял с нижегородской "Волги" шесть очков. Такие санкции вызваны тем, что клуб не исполнил решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне TAS 2013/A/3271 (иск бывшего игрока команды Шамиля Асильдарова).

До оглашения решения КДК РФС в активе волжан было 29 очков и 13-е место, однако сейчас у "Волги" 23 балла и всего лишь 18-я позиция.