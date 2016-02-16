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    Чугайнов не считает Шкулетича достойной заменой Ниассу

    Бывший футболист "Локомотива" Игорь Чугайнов не уверен в том, что форвард красно-зеленых Петар Шкулетич способен заменить нападающего Умара Ниасса, который зимой покинул Россию.

    "Здесь нужно смотреть на то, чего хочет клуб. Как коллеге я сочувствую Игорю Черевченко, потому что Ниасс был определяющим игроком в составе "Локомотива". Понятно, что финансовая составляющая играет важную роль, однако такие операции нужно проворачивать заранее, дабы потом успеть приобрести замену для ушедшего и заявить его на еврокубки.

    Если у команды возникнут проблемы в атаке – нужно спрашивать у руководства. На мой взгляд, у нас отсутствует планирование. Здорово, конечно, что продали за солидную сумму, но в Лиге Европы остались без форварда. Со спортивной точки зрения это большой минус, а оставшийся Петар Шкулетич… Видел я его, это даже не половина Ниасса", — выразил свою точку зрения экс-футболист "железнодорожников".

    Источник: Rusfootball.info

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    16.02.2016 12:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +483

      headdevil 16 февраля 2016, 15:25

      Могли бы подсуетиться и купить того же Кержа.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Karabaz 16 февраля 2016, 14:56

      Я верю в здоровяка! =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:45

      Зачем тогда брали этого Шкулетича? А раз взяли, блин, впрягайте и пашите на нём!

      0
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