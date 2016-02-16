Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луис: «Не в стиле Моуринью сидеть долго без работы»

    Защитник "ПСЖ" Давид Луис уверен, что в случае подписания контракта Жозе Моуринью с "Манчестер Юнайтед", у португальца не будет проблем на новом месте работы.

    "Современный футбол подразумевает то, что тренеры приходят и уходят. Моуринью не будет долго сидеть без работы, это не в его стиле. Вряд ли можно забыть о том, насколько он был успешен. Я уверен в том, что "МЮ" рассматривает его кандидатуру.

    Не вижу причин того, чтобы у Жозе будут какие-то проблемы в Манчестере. Да он не забудет о "Челси", но Моуринью делает то, что хорошо для Моуринью", - считает Луис.

    Напомним, что имя португальского специалиста в последнее время все чаще звучит в связи с возможностью возглавить "Манчестер Юнайтед".

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2016 06:02
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11