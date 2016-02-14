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    Семшов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» пройдет «Бенфику»

    Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов считает, что сине-бело-голубые выйдут победителем из противостояния с "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    – Как, на ваш взгляд, сложится игра с "Бенфикой"?

    – Не люблю делать прогнозы, но даже не сомневаюсь: "Зенит" пройдет "Бенфику". Сужу по настрою, подготовке, усилению состава в нынешнее межсезонье, и, главное, по желанию: команда добьется высоких результатов в Лиге чемпионов.

    – Не решили для себя, в каком составе "Зенит" выйдет на "Да Луж"?

    – Нет, это сделать очень тяжело. Убежден, Виллаш-Боаш примет решение в последний момент. На место в стартовом составе претендуют все двадцать человек, работавших в Испании. Все будет зависеть от уровня готовности и физического состояния игроков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.02.2016 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 февраля 2016, 18:13

      Не любит делать прогнозов, но исход 1/8 ему видится однозначным )))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 февраля 2016, 17:51

      "команда добьется высоких результатов в Лиге чемпионов"...дай Бог если Бенфику пройдут!А в 1/4 только чудо поможет...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 февраля 2016, 17:14

      Халк Витсель и Гарай точно выйдут а про остальных знает только АВБ

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