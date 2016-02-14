Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» - «Сельта». Онлайн-трансляция

    В матче первого круга в Виго "Сельта" унизила "Барселону", обыграв сине-гранатовых со счетом 4:1. Наверняка, в столице Каталонии не забыли ту игру, сегодня "Барса" попытается крупно обыграть соперника, к тому же обескровленного травмами ведущих игроков.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" – "Сельта". Начало в 22:30, не пропустите.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2016 21:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 14 февраля 2016, 15:57

      удачи Барселоне

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11