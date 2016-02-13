Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Озил не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

    Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что не будет продлевать контракт с лондонским клубом. Напомним, нынешнее соглашение немца рассчитано до лета 2018 года.

    Футболист сборной Германии довел до сведения руководства "канониров", что не видит свое будущее в "Арсенале". Сообщается, что предметный интерес к Озилу проявляет "Барселона".

    Ранее стало известно, что "Реал" обладает приоритетным правом выкупа 27-летнего хавбека.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2016 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 13 февраля 2016, 20:40

      До окончания контракта еще два с половиной года, а за это время многое может измениться. Если в этом сезоне возьмут кубок и АПЛ, думаю, мнение может и поменяться. А если даже и решит уйти, в 2018-ом ему будет 30 лет, поэтому не сказать, чтоб уже великая потеря будет для арсенала. Сейчас главное удержать Санчеса, а для этого в этом сезоне надо брать минимум 2 титула.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 13 февраля 2016, 19:30

      Бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      vklceo 13 февраля 2016, 17:49

      Миланхоличный малый. Не припомню, чтобы от него стабильный прок был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 13 февраля 2016, 16:02

      Если мы в этом сезоне снова мимо титула (кубок Англии не в счет, а ЛЧ это из области фантастики), то это будут не слухи, и не смешные вбросы, это будет реальность. И уйдет не только Озил. Мы пока не продлили контракт и с Санчесом. Короче говоря все зависит от этого сезона - либо Арсенал пойдет в гору, либо развалится и начнет все с нуля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 13 февраля 2016, 13:54

      источник Марса

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Taga25 13 февраля 2016, 13:37

      Что за утки?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Taga25 13 февраля 2016, 13:55

      Как что за??? Через пару денёчков-матч с Барсой!! Вот и начинают запугивать и подкупать, и всякую чепуху сочинять!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11