Озил не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

До окончания контракта еще два с половиной года, а за это время многое может измениться. Если в этом сезоне возьмут кубок и АПЛ, думаю, мнение может и поменяться. А если даже и решит уйти, в 2018-ом ему будет 30 лет, поэтому не сказать, чтоб уже великая потеря будет для арсенала. Сейчас главное удержать Санчеса, а для этого в этом сезоне надо брать минимум 2 титула.
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что не будет продлевать контракт с лондонским клубом. Напомним, нынешнее соглашение немца рассчитано до лета 2018 года.
Футболист сборной Германии довел до сведения руководства "канониров", что не видит свое будущее в "Арсенале". Сообщается, что предметный интерес к Озилу проявляет "Барселона".
Ранее стало известно, что "Реал" обладает приоритетным правом выкупа 27-летнего хавбека.