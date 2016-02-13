Озил не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что не будет продлевать контракт с лондонским клубом. Напомним, нынешнее соглашение немца рассчитано до лета 2018 года.



Футболист сборной Германии довел до сведения руководства "канониров", что не видит свое будущее в "Арсенале". Сообщается, что предметный интерес к Озилу проявляет "Барселона".



Ранее стало известно, что "Реал" обладает приоритетным правом выкупа 27-летнего хавбека.