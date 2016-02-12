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    Бензема: «Я очень зол, что дело Вальбуэна освещается в прессе»

    Нападающий "Реала" Карим Бензема рассказал о своем отношении к делу о шантаже Матье Вальбуэна.

    "Мне следовало сказать ему, что я никогда не видел той видеозаписи. Я хотел быть слишком умным. Это похоже на ситуацию, когда кто-то рассказывает о фильме, которого никогда не видел.

    Если честно, то я очень зол, что вся эта история освещается в прессе. Тяжело видеть себя на всех каналах, словно я террорист.

    Дело о "скандальном видео Вальбуэна" превратилось в "скандал Бензема". Мне противно. Но я, слава богу, думаю о правильных вещах и справляюсь с этим сумасшествием. Моих племянников и племянниц оскорбляли в школе, мне присылали письма с угрозами, но меня это не волнует. Я расстроен тем, что от этого страдают мои родители", – сказал Бензема.

    Источник: Marca

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    12.02.2016 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 13 февраля 2016, 07:23

      в новостной ленте не совещается а освещается!!! на заметку автору.

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