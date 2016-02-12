Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Нормально, что мадридцы не хотят видеть, как «Барселона» берет Кубок на «Бернабеу»

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает естественным нежелание болельщиков клуба видеть финальный матч Кубка Испании с участием "Барселоны" на "Сантьяго Бернабеу".

    "Это нормально, что фанаты "Реала" не хотят видеть, как "Барселона" выигрывает Кубок на "Бернабеу". Клубу предстоит решить, будет ли финальный матч сыгран на нашем стадионе, а меня волнует только предстоящая игра с "Атлетиком".

    Меня не будет волновать, если "Барселона" выиграет Кубок на "Бернабеу". Я буду смотреть финал, потому что люблю футбол. Мне все равно, кто выиграет", – сказал Зидан.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2016 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11