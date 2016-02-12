Месси признан лучшим игроком Примеры в январе

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим футболистом испанского чемпионата по итогам января. Отмечается, что подобная награда стала для аргентинца первой в карьере. LFP учредила вручение премии лучшему игроку Примеры по итогам месяца в сентябре 2013 года.

В первом месяце 2016 года Месси отметился шестью забитыми голами, три из которых он отправил в ворота "Гранады". Всего в текущем чемпионате на счету 28-летнего форварда 12 забитых мячей и пять результативных передач.