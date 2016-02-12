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    Месси признан лучшим игроком Примеры в январе

    Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим футболистом испанского чемпионата по итогам января. Отмечается, что подобная награда стала для аргентинца первой в карьере. LFP учредила вручение премии лучшему игроку Примеры по итогам месяца в сентябре 2013 года.

    В первом месяце 2016 года Месси отметился шестью забитыми голами, три из которых он отправил в ворота "Гранады". Всего в текущем чемпионате на счету 28-летнего форварда 12 забитых мячей и пять результативных передач.

    Источник: LFP

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    12.02.2016 15:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 12 февраля 2016, 18:11

      Логично же. Суарес 5 голов, 2 паса. Неймар 3 гола, 2 паса. Месси 3 гола, 1 из которых с пенальти. Да, Месси заслужил

      -3
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > loko-the_best 12 февраля 2016, 19:41

      успокойся, хейтер

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 12 февраля 2016, 16:45

      До этого не заслуженно не давали, теперь не заслуженно дали... Суарес или Бензема должен быть!!!

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > mauxa 12 февраля 2016, 19:41

      успокойся, хейтер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Lzhedmitriy_l 12 февраля 2016, 16:33

      Первой?в карьере?

      0
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