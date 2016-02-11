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    Ерохин: «Хотел бы проверить себя в Лиге чемпионов»

    Новичок "Ростова" полузащитник Александр Ерохин мечтает пробиться со своей новой командой в Лигу чемпионов. Напомним, что в зимнее межсезонье хавбек перешел в ростовский клуб из "Урала".

    "С "Шерифом" играли в отборочных раундах, в группу Лиги Европы выходили. Но в групповом этапе Лиги чемпионов я не был ни разу. Конечно, хотелось бы туда попасть, проверить себя на таком уровне. Это одно из заветных желаний", — сказал Ерохин.

    По итогам 18-ти туров ростовчане идут на втором месте в Премьер-Лиге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.02.2016 10:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 февраля 2016, 17:36

      Ростов чемпион,уряяяя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:51

      Э-э, тогда тебе в другую команду нужно было, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 11 февраля 2016, 11:25

      Я думаю не в этом сезоне. В ЛЧ по традиции пройдут ЦСКА и "Зенит".

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG > 11 февраля 2016, 13:00

      Смотри, "Зенит" выиграл 5 из 6 матчей и вышел в 1/8. Это называется обдристались?

      Ты очередной спартаковец, живущий золотым прошлым, я прав?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 февраля 2016, 11:08

      он в шерифе играл?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Barsuk52 11 февраля 2016, 15:54

      И в Краснодаре тоже.

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