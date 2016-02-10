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    Юношеская ЛУ. ЦСКА по пенальти уступил «Пршибраму» и покинул турнир

    В стыковом матче за попадание в стадию 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА проиграл чешскому "Пршибраму". Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победу одержали чешские футболисты – 5:4.

    Таким образом, армейцы завершили свое участие в этом турнире.

    Юношеская лига УЕФА. Стыковые матчи

    Пршибрам (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (1:0; 5:4 в серии пенальти)

    Голы: 1:0 – Халуш, 13; 1:1 – Кучаев, 46; 1:2 – Гордюшенко, 56; 2:2 – Янушка (с пенальти), 71.

    Удаление: Алибеков, 69.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2016 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 10 февраля 2016, 23:04

      Было удаление. Ребята молодцы в любом случае.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 22:57

      "и покинул турнир" - вылетел, блин, на тот самый овощ, ага!

      1
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      Рейтинг: +84

      bw17 10 февраля 2016, 22:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот лохи... И так во всем.. (( да ещё кому? Я такое название первый раз услышал, и то, хрен выговоришь..

      -4
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