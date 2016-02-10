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    Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» победила «Штутгарт»

    В матче 1/4 финала Кубка Германии дортмундская "Боруссия" победила "Штутгарт" и вышла в полуфинал. Уже на 5-й минуте хавбек дортмундцев Марко Ройс открыл счет, но в середине тайма хавбек "швабов" Лукас Рупп восстановил равновесие. Через 10 минут "Боруссию" вывел вперед форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. В концовке встречи итоговый счет установил хавбек гостей Генрих Мхитарян.

    Кубок Германии. 1/4 финала

    Штутгарт - Боруссия - 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 - Ройс, 5; 1:1 - Рупп, 21; 1:2 - Обамеянг, 31; 1:3 - Мхитарян, 90

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2016 00:27
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