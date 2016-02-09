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    Кубок Германии. «Байер» проиграл «Вердеру»

    В четвертьфинальном матче Кубка Германии "Вердер" победил "Байер" и вышел в полуфинал. Счет открыл форвард леверкузенцев Чичарито, но уже в первом тайме "Вердер" вышел вперед. Сначала Сантьяго Гарсия сравнял счет, а в концовке тайма арбитр удалил за фол защитника "Байера" Венделла и назначил пенальти, который реализовал Клаудио Писарро. Во второй половине третий гол забил Флориан Гриллич.

    Кубок Германии. 1/4 финала

    Байер – Вердер - 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 - Чичарито, 22 (с пенальти); 1:1 - Гарсия, 31; 1:2 - Писарро, 42 (с пенальти); 1:3 - Гриллич, 82

    Удаление: Венделл, 41.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 22:54
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